Başka Sinema ve British Council işbirliğiyle Shakespeare filmleri 8 Eylül’de izleyiciyle buluşuyor.

Ölümünün 400. yıldönümünde dünyanın en popüler oyun yazarı William Shakespeare’in eserlerini kutlayan dünya çapındaki etkinlik programı Shakespeare Lives/Shakespeare Yaşıyor kapsamında 4 şehirde yapılacak gösterimler British Council iş birliğiyle ve Başka Sinema ev sahipliğinde İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Antalya'da gerçekleşecek.

Kenneth Branagh’ın yönettiği ve başrolünde oynadığı, Emma Thompson, Keanu Reeves gibi yıldız kadrosuyla öne çıkan 1993 yapımı Much ado About Nothing/Kuru Gürültü; Ian McKellen’ın III. Richard’a hayat verdiği Richard Loncraine’in 1995 yapımı uyarlaması III. Richard; Michael Fassbender’in Shakespeare’in ölümsüz karakterine bambaşka bir yorum kattığı 2015’in en çok ses getiren yapımlarından Macbeth; Manchester Royal Exchange Tiyatrosu’ndaki büyük ses getiren ve kapalı gişe oynayan, Hamlet’in benzersiz bir performans örneği olan Maxine Peake’ten Hamlet programda yer alacak.

Gösterimi yapılacak filmler hakkında düzenlenen kısa online yarışma ile sürpriz ödüller kazanmak da mümkün. 1 gün sürecek, katılımın ücretsiz ve kapasiteyle sınırlı olacağı bu eşsiz sinema tecrübesi ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki adresleri takip edebilirsiniz.

www.baskasinema.com

www.britishcouncil.org.tr/shakespeare-lives/4films4cities