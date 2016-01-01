Sigourney Weaver Avatar'a geri dönüyor!

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James Cameron, gelecek yıl çekimleri başlayacak olan Avatar'ın devam filmlerinde Sigourney Weaver'ın yer alacağını açıkladı

Daha önceden isimleri açıklanan Sam Worthington, Zoe Saldana ve Stephen Lang'ten sonra ismi açıklanan dördüncü kişi Weaver oldu.



James Cameron yaptığı açıklamada, "Sigourney ile uzun bir geçmişimiz var. 1985'ten bu yana beraber iş yapıyoruz ve iyi bir dostluğa sahibiz. Bunların yanında çalışma ortamında iyi bir anlaşmamız var. Bilindiği gibi canlandırdığı Grace Augustine karakteri ilk filmde öldü. Ancak onun farklı karakterlerde oynaması mümkün." açıklamalarıyla Weaver'ın farklı bir karakterle birlikte seri filmlerine geri döneceğini anlıyoruz.



Serinin ikinci filmi Aralık 2016 vizyona girerken, üçüncü film ise Aralık 2017'de vizyona girmesi planlanıyor. Dördüncü film için ise şu an için vizyon tarihi belli değil.