Alexandre Dumas’nın ölümsüz eserinden uyarlanan 'Silahşörler' dizisinin ilk bölümü 6 Kasım Pazar günü Viasat History'de yayınlanacak.

“Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için!”



Fransız yazar Alexandre Dumas'nın efsanevi kahramanlarından esinlenen The Musketeers/Silahşörler dizisi, macera, romantizm ve aksiyon vadediyor.

Fransa Kralı XIII. Louis’nin korumaları Athos, Aramis ve Porthos, hak ve hukukun adeta mumla arandığı 17. yüzyılın Paris sokaklarında, adalet, aşk ve şerefleri için amansız bir mücadele veriyor.



Viasat History’nin yeni dizisinin ilk bölümünde kahramanlarımız, kralın mektuplarını taşırken ortadan kaybolan bir başka silahşörü bulmakla görevlendiriliyor. Bu esnada, daha sonra üç silahşörün arasına katılacak olan d'Artagnan, Gascony’deki çiftliğinden Paris’e doğru yolu çıkıyor; ancak planları alt üst oluyor.

ÖDÜLLÜ DİZİ

BAFTA’nın ‘teknik ödülü’ Academy Television Craft’a layık görülen dizide yetenekli oyuncular göz dolduruyor: Athos rolünde Tom Burke’yi, Aramis olarak Santiago Cabrera’yı, Porthos olarak Howard Charles’ı, d'Artagnan olarak da Luke Pasqualino’yu izleyeceğiz. Tamla Kari, Constance; Maimie McCoy, Milady de Winter; Ryan Gage, Kral XIII. Louis; Alexandra Dowling, Kraliçe Anne; Peter Capaldi ise Kardinal Richelieu olarak karşımıza çıkacak.

İlk bölümü 6 Kasım Pazar günü saat 11.00’de yayınlanacak dizi, her pazar aynı saatte ekranlara gelecek. 55’er dakikalık 10 bölümden oluşan Silahşörler, 47 ülkede gösterilecek. Dizi, Türkiye’de D-Smart 57. kanalda izlenebilecek.