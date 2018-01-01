Sinemada lego etkisi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Lego ile büyüyen nesillere müjde. 'The Lego Movie'nin ardından iki yeni Lego filmi daha geliyor. İkinci film 2018'de, üçüncüsü ise 2019'da gösterimde.

Küçükken hayal gücümüzün bizi sürüklediği projeleri yeteri kadar el becerisi ve LEGO’larımız sayesinde gerçeğe dönüştürmek mümkün oluyordu. Bir ara büyük bir mali sıkıntı içine giren ve kapanma tehlikesi ile uzun süre mücadele eden Danimarka’nın bu en büyük uluslararası markası doğru pazarlama stratejileri ile milenyum sonrasındaki çocukların da gönlünü kazanmışa benziyor.



Gişede gösterdiği ilk sinema filminin başarısının ardından Warner Brothers., ‘The LEGO Movie’nin ikinci ve üçüncü filmlerini sahneye taşıma kararı aldı. Serinin ikinci filmi 2018 yılında, üçüncü ise 2019 yılında ekranda seyirciyle buluşacak. Gösterime girdiği ilk hafta sadece ABD ’de 70 milyon dolarlık bir gişe hasılatı gerçekleştiren film , toplamda ise yapımcılarına 468 milyon dolar kazandırdı.



Warner Brothers.’dan yapılan açıklamaya göre ise filmin karakterlerin kimlerin seslendireceği daha belli değil. İlk filmde ise bu görevi Will Ferrell, Morgan Freeman, Liam Neeson üstlenmişti.