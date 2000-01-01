Türk sinemasının 100. yılında, "efsane" kadın oyuncular yıllar sonra belgeselde buluşacak.

Belgeselde efsaneleşmiş isimlerin hikayeleri, Nurgül Yeşilçay, Özgü Namal ve Beren Saat gibi yeni nesil kadın oyuncuların yaptıkları röportajlarla anlatılacak.Dünya Yaşlılık Derneği (DÜYADER) öncülüğünde, Film-San Vakfı ve Kadınca Dergisi işbirliğiyle, "Sinemanın 100. yılına Kadınca Bir Yolculuk, Efsanenin Adı Kadın" belgeseli çekilecek.Önümüzdeki aylarda çekimlerine başlanacak belgesel ile Türk sinema tarihinde kadının yeri, geçmişten bugüne imajı ele alınacak, o zamanki toplumsal, kültürel ve siyasi olaylara dikkat çekilecek.Kadın oyuncuların, erkek egemen sinemada başladıkları sinema serüvenine halkın sevgilisi olarak nasıl birer "efsaneye" dönüştükleri günümüz kadın oyuncularının yapacağı röportajlarla ele alınacak.Proje son zamanların bir çok ünlü kadın oyuncusunu da bir araya getirecek. Nurgül Yeşilçay, Özgü Namal, Gülse Birsel, Beren Saat, Ezgi Mola, Belçim Bilgin gibi yeni nesil oyuncular, sinemanın efsane kadınlarıyla röportaj yapacak.İzleyiciler, 100 dakikalık belgeselle, sinema tarihine tanıklık edecek, beyazperdede efsaneleşen kadın karakterlerin arasında bir yolculuğa çıkacak. Filmlere ilişkin arşiv taraması, afiş, film lobisi, filmlerden parçalar gösterilecek.Belgesel, ilk çekilen film olan Halide Edip Adıvar’ın "Sultanahmet Mitingi" ile başlayacak. Türk sinema tarihinin önemli yapıtları Ateşten Gömlek, Beklenen Şarkı, Üç Arkadaş, Erkek Ali, Haremde 4 Kadın, Gurbet Kuşları, Sevmek Zamanı, Ahh İstanbul, Bitmeyen Yol, Kızgın Toprak, Arkadaş, Selvi Boylum Al Yazmalım, Sürü, Yol da belgeselde yer bulacak.Döneme damga vuran filmlerin unutulmaz kadın oyuncuları Belgin Doruk, Muhterem Nur, Sezer Sezin, Gülistan Güzey, Cahide Sonku, Çolpan İlhan, Selma Güneri, Nilüfer Aydan, Sema Özcan, Pervin Par, Sevda Ferdağ, Nebahat Çehre, Selda Alkor, Semra Özdamar, Hale Soygazi, Şerif Sezer, Meral Orhonsoy, Perihan Savaş, Melike Demirağ, Banu Alkan'ın filmlerinden set anıları anlatılacak. Yaşayan oyuncular ya da o setlerde bulunanlarla röportaj yapılacak.Belgeselde, Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter'i olarak tanınan Müjde Ar, toplumda değişen kadının ayak sesi, sinemadaki yeni dönemin habercisi olarak anlatılacak. Hale Soygazi, Hande Ataizi, Nur Sürer, Zuhal Olcay gibi isimler ise sanat filmlerinin aranan isimleri olarak gösterilecek.Komedi filmlerinin efsane kadınlarının yer aldığı belgeselde Adile Naşit'e özel bir bölüm olacak.Beyaz perdenin "vamp" kadınları olarak anılan Ayfer Feray, Diclehan Baban, Suzan Avcı, Neriman Köksal, Feri Cansel'in kıyafetlerinden örnek sahneler gösterilecek.Tacı elinden alınmış güzel olarak dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar ise sinemanın son starı olarak belgeselde yer bulacak.Belgeselde, "televizyon dizileriyle tanınıp sevilen sinemanın kadın oyuncuları artık sadece beyaz perdede star olup özel hayatını starlığa kaptırmamayı tercih ediyorlar, yeni nesil kendine özgü starlarını yaratıyor" tanımlamalarının karşısında ise evli ve çocuklu olan Bergüzar Korel, Tuba Büyüküstün, Belçim Erdoğan, Ceyda Düvenci, Tuba Ünsal'ın isimleri yer alıyor.Belgeselde, yeni nesil kadın oyuncuların tanındıkları dizilerden kareler ve özel hayatlarından görüntüler bulunacak.Belgeselde, sinemanın dört yapraklı yoncası olan Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın'ın, 1950'li yıllardan 2000'li yıllara kadar Türk sinema tarihine damga vuruşlarının hikayeleri anlatılacak. Uluslararası ödüllü filmlerden görüntüler paylaşılacak.Belgeselin finali, erkek oyuncuların, sinema yazarlarının, yapımcı, yönetmen, görüşlerinin cümleleriyle sona erecek.DÜYADER Başkanı Umut Çınar, sinemanın vefasızlıkla anıldığına işaret ederek, "Sinema emekçilerinin mağdur oldukları, yaşlılıklarında düşkün hale geldikleri, parasız kalıp sokaklarda kaldıkları bilinir. Proje ile bu konulara da dikkat çekmek istedik. Unutulan insanları tekrar hatırlamak ve hatırlatmak bizim görevimiz" diye konuştu.Belgeselin tanıtımıyla ilgili bir gala gecesi yapacaklarını, oyuncular için ödül töreni düzenleyeceklerini kaydeden Çınar, yeni nesil kadın oyuncular ve efsane kadın oyuncuların burada bir araya geleceğini ifade etti. Çınar, "Sinemadaki değerlerimizin tekrar hatırlanması ve gündeme gelmesi yeniden onları dizilerde, beyazperdede görmek bizi çok mutlu edecek" dedi.Kadınca Dergisi İmtiyaz Sahibi Oya Demirtok, Türkiye'de böyle bir belgeselin ilk defa çekileceğini dile getirerek, efsaneleşmiş kadın karakterlerle ilgili araştırmaları daha sonra kitap haline getireceklerini söyledi.Demirtok, "Türk sinemasının 100. yılında efsaneleşen kadın oyuncularımızın izini sürerek toplumumuzda kadının, sosyal konumuyla, duruşuyla hatta saçı, giysisi, modasıyla nereden nereye geldiğini, güzelliğiyle büyüleyen karton karakterlerden, nasıl güçlü, hakkını söke söke alan kadınlara dönüştüklerinin sinema perdelerine yansımasını izleyeceğiz" diye konuştu.(AA)