Smallville'in yıldızı Syfy dizisinde!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Smallville'in yıldızı Aaron Ashmore Syfy’ın yeni dizisi Killjoys’un kadrosunda yer alacak.

Smallville’de Jimmy Olsen rolünü oynayan, aynı zamanda Warehouse dizisinde de görünen Ashmore, çiçeği burnunda dizi Killjoys’da, boşboğazlığı yüzünden zaman zaman başını derde sokan ama aslında barışçıl bir adam olan John Jaqobis rolüyle TV ekranına geri gelecek. Ashmore, böylece Luke Macfarle ve Hannah John-Kamen ikilisine katılarak gelecek yıl on bölüm olarak ekranlara gelecek olan dizide dünyalar arası ödül avcısı üçlüsünü tamamlamış olacak. Killjoys’un çekimleri Ağustos ayında Toronto’da başlıyor.