Yıldız Savaşları serisinin yedinci filmi olan "Star Wars: Güç Uyanıyor" seyircileri uzak galaksilere sürüklemeyi hedefliyor.

Fanatik bir hayran kitlesi bulunan Yıldız Savaşları serisinin yedinci filmi olan "Star Wars: Güç Uyanıyor" vizyona girdi. Serinin üçüncü üçlemesinin ilk filmi olan yapımın yönetmeni bilimkurgu-aksiyon sinemasının yükselen ismi J.J. Abrams.



Filmin yıldız oyuncu kadrosunda ise; Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Peter Mayhew ve Max Von Sydow gibi isimler var.



Lawrence Kasdan, J.J. Abrams ve Michael Arndt tarafından senaryosu yazılan serinin yeni filminde, "Yıldız Savaşları: Bölüm VI-Jedi'ın Dönüşü" filminin 30 yıl sonrasında yaşananlar anlatılıyor.

