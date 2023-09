Stephen King'den korku filmi önerisi

Usta yazar Stephen King, eski adı Twitter olan X platformundan takipçilerine yeni bir bilimkurgu ve korku türünde film önerdi.

"No One Will Save You: Zekice, cesur, kapsayıcı, korkutucu"

Eserleri Cinnet (The Shining), O (It) gibi kültleşmiş filmlere uyarlanan King, "No One Will Save You" adlı filmi "zekice" ve "cesur" olarak nitelendirdi.

King, "No One Will Save You: Zekice, cesur, kapsayıcı, korkutucu. Buna uzaktan yakından benzeyen bir şey bulmak için 60 yıl öncesine, Alacakaranlık Kuşağı'nın (The Twilight Zone) The Invaders bölümüne gitmeniz gerekiyor" yorumunu yaptı.

No One Will Save You konusu

Brian Duffield'in yönetmenliğini üstlendiği "No One Will Save You" filminin başrolünde Kaitlyn Dever yer alıyor. "No One Will Save You" filmi, Dever'ın canlandırdığı Brynn'ın, çocukluk evinin duvarları arasında teselli bulan genç bir münzeviyken, bir gece doğaüstü davetsiz misafirlerin tuhaf sesleriyle uyanmasıyla yaşananları konu ediyor.