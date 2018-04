Steven Spielberg ve Tom Hanks'ten yeni proje!

Steven Spielberg’in Dreamworks aracılığı ile çekmeyi planladığı yeni soğuk savaş temalı filmi için Tom Hanks’le anlaştı. Henüz ismi belli olmayan film, soğuk savaş sırasında Rusya üzerinde düşürülen bir casus uçağının pilotunu kurtarmakla görevlendirilmiş ünlü Amerikan avukat James Donovan (Hanks)’ın gerçek hikâyesine dayanacak. Matt Charman’ın senaryosunu yazacağı film, Spielberg’in Tom Hanks’le çalıştığı dördüncü prodüksiyon olması açısından önem taşıyor. İkili daha önce Saving Private Ryan, Catch Me If You Can ve The Terminal filmlerinde bir araya gelmişti.