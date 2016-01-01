Sosyal medya kullanıcılarının Şubat ayında en çok tercih ettiği yerli dizi Kiralık Aşk, yabancı dizi Teen Wolf oldu. İzleyicilerin en çok özlediği dizi ise Leyla ile Mecnun...

Sosyal medyada televizyon dünyasının nabzını tutan N’oluyo platformu Şubat ayında TV’deki en popüler yapımları belirledi. Şubat ayında en çok takip edilen, en çok check-in olunan ve en çok hatırlatma kurulan yerli ve yabancı yapımların listeleri oluştu. Kiralık Aşk ve Güneşin Kızları ile Survivor en popüler yerli yapımlar arasında yer alırken, Teen Wolf dizisi yabancı yapımlarda güçlü rakiplerini geride bıraktı.

Kiralık Aşk zirvede

Şubat ayında en çok takip edilen, en çok check-in olunan ve en çok hatırlatma kurulan işler listelerinde Kiralık Aşk dizisi zirvede yer alıyor. Kiralık Aşk gibi Güneşin Kızları da popülaritesini hiç kaybetmeden, üstüne yeni fanlar ekleyerek yoluna devam ediyor. Güneşin Kızları üç listede de ikinci sırada yer alıyor.

Survivor’ın hızlı yükselişi

Survivor daha ilk ayında “en çok konuşulan beş yerli iş” listesine girme başarısını gösterdi. Survivor’ın bu hızlı yükselişi ilerleyen günlerde listenin üst sıralarını zorlayacağının da habercisi.

Teen Wolf sürprizi

Teen Wolf, en çok takip edilen, en çok check-in olunan ve en çok hatırlatma kurulan işler listelerinde rakipleri Arrow, The Walking Dead ve The Flash’ı geride bıraktı. Teen Wolf’un hem genç kitlenin, hem de daha üst yaş kitlesinin izlediği dizilerin ilk beş sıralamasında yer alması dikkat çekti.

Seyirci en çok Leyla ile Mecnun’u özlüyor

Platformun “Hangi Dizi Geri Dönsün?” oyununda ilk sırada yer alan Leyla ile Mecnun'un televizyonlara armağan ettiği "absürd komedi" anlayışının hâlâ sevildiği ve etkisinin sürdüğünü görüldü. İkinci sırada yer alan Kaçak Gelinler ise gerek çiftleri, gerek eğlenceli ancak kimi zaman da sinir bozucu tavırları ile izleyicide bağımlılık yaratan Şebnem Gürsoy karakteri ile televizyonun akılda kalan gençlik dizilerinden biri oldu. Üçüncü sırada yer alan Behzat Ç. ise alışık olduğumuz polisiye dizilerinden farklı olarak bizi daha gerçek ve daha duygusal bir hikâye ile tanıştırdı. Sosyal medya seyirci kitlesi de bu üç dizinin ekranda yeniden yayınlanması için zaman zaman kampanyalar yapıyor.

2016’nın yıldızı Murat Yıldırım

“2016’nın Yıldızı Kim Olur?” oyununun zirvesinde büyük bir fark ile Murat Yıldırım var. İkinci Halit Ergenç, üçüncü Hazar Motan oldu. “Hangisinin Esas Kızı Olursun?” oyununda ise birinci Kiraz Mevsimi’nin “Romantik Prensi” Ayaz Dinçer, ikinci Kiralık Aşk’ın “Beyaz Atlı Prensi” Ömer İplikçi, üçüncü Güneşin Kızları’nın “Asi Prensi” Ali Mertoğlu oldu. “Hangi Gençlik Dizisine Aitsin?” oyunda da Güneşin Kızları, Medcezir ve Güneşi Beklerken ilk üç sırayı aldı.

İzleyiciler Ömer ve Defne'nin kavuşmasını istiyor

“Hangi Çift Kavuşsun?” oyununda ise Ömer ve Defne çifti ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada Ali ve Selin çifti, üçüncü sırada Savaş ve Nazlı çifti yer aldı.



