2015 Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen Ödüllü "THE ASSASSIN/ SUİKASTÇI" 1Nisan'da sinemalarda.

Fimin konusu şöyle: 9. Yüzyılda Çin’de büyük iktidar savaşları verilmektedir. Merkeze karşı en büyük muhalefeti yürüten Weibo Hanedanlığı’nda üst düzey bir görevde olan bir generalin 10 yaşındaki kızı Yinniang, bir rahibe tarafından kaçırılır. Dövüş sanatlarında ustalaşan Yinniang, zalim ve yozlaşmış bürokratları öldürmek üzere eğitilir ve eşsiz bir suikastçıya dönüşür. Yinniang bir suikastta başarısız olduğu zaman, küçüklüğünden beri eğitmenliğini yapan rahibe ona duygusal zaaflarından kurtulup çelik gibi keskinleşmesi için zor bir görev verir: Hem kuzeni olan hem de beşik kertmesi Ti’an Jian’ı öldürmek için doğduğu topraklara gönderilir. Genç kadın 13 yıl sonra ailesiyle, anılarıyla ve uzun yıllar bastırdığı duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Rahibenin kölesine dönüşen Yinniang’ın iki seçeneği vardır: Ya sevdiği adamı feda edecektir ya da erdemli suikastçıların kutsal yolundan sonsuza dek sapacaktır.

