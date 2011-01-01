Suits yola devam edecek!

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USA Network’den yeni sezon onayı geldi.

2011 yazından beri USA Network’de ekranlara gelmekte olan Suits; Manhattan’daki bir hukuk şirketini merkezine alarak, üniversiteden atılan zeki Mike Ross (Patrick J. Adams) ile Harvard mezunu başarılı avukat Harvey Specter’ın (Gabriel Macht) iş ortaklığını ekranlara getiriyordu. Dizinin şu an devam etmekte olan 4. sezonu, USA Network kablolu bir kanal olmasına rağmen bölüm başına ortalama 4 milyon seyirci çekiyor ve fena sayılmayacak bir reyting tablosu ortaya koyuyordu. Belli ki bu rakamlardan memnun kalan kanal, diziye 5. sezon onayını verdi. USA Network yetkililerinden Chris McCumber, Suits’in senarist ve oyuncu kadrosunu överek, diziye olan memnuniyetlerini dile getirdi.



Aaron Korsh tarafından yaratılan Suits; Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Gina Torres, Sarah Rafferty ve Meghan Markle gibi isimleri kadrosunda bulunuyor. Dizinin 5. sezonu 16 bölümden oluşacak ve 2015’te ekranlara gelecek. Devam eden 4. sezon ise 20 Ağustos Çarşamba'dan itibaren ara verecek.