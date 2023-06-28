Superman'i canlandıracak oyuncu nihayet açıklandı!

Superman'i yaklaşık 10 yıldır canlandıran Henry Cavill bir süre önce projeye devam edeceğini açıklamıştı. Hatta Superman'e devam etmek için The Witcher'daki rolünü bırakmış ve tamamen Superman'e odaklanmaya karar vermişti. Gel gelelim ki bu karardan sonra Superman projesinden çekildiğini öğrendi.

YENİ SUPERMAN KİM OLACAK?

Henry Cavill yerine Superman için daha genç bir oyuncu seçildi. DC'nin yeni yöneticileri James Gunn ve Peter Safran ile görüştüğünü belirten Cavill sosyal medya hesabından "Kötü haber millet. Superman olarak geri dönmeyeceğim" diye açıklamış ve "Hayat bu" demişti. Peki yeni Superman kim olacak?

Nihayet yeni Superman'in kim olduğu ortaya çıktı. Deadline'da yer alam habere göre yeni Superman, David Corenswet oldu. Yeni filme Lois Lane ise Rachel Brosnahan olacak.