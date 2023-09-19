Sylvester Stallone'den Rambo itirafı

"John Rambo" rolünü ilk kez 1982'de oynayan Sylvester Stallone yıllar içinde bu rolü 4 kez daha canlandırdı. Ünlü isim, karaktere son olarak 2019 yapımı Rambo: Son Kan'da (Rambo: Last Blood) hayat verdi.Stallone, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yaklaşan belgeseli Sly'ın tanıtımı sırasında soruları yanıtladı.

"NEYLE SAVAŞACAĞIM?"

Sylvester Stallone, kendisine "Bir film daha çek" çağrıları yapıldığını itiraf ederek "Rambo, onu bırakabilirim. Bir tane daha yapmak isteseler bile onun işi neredeyse bitti. Ben neyle savaşacağım? Kireçlenmeyle mi?" dedi.

Stallone, John Rambo'yu oynamayı bıraktığını ilk kez dile getirmiyor. Aktör, Rambo: Son Kan'ın prodüksiyonuna başlamadan önce de benzer açıklamalar yapmıştı.

RAMBO PREQUEL'İ GELİYOR

Stallone, sonunda karakteri canlandırmayı bırakmaya hazır görünse de Vietnam Savaşı sırasında geçen bir Rambo prequel'i (orijinal yapımdaki olayların geçmişini anlatan film ya da dizi) için planları olduğunu açık bir şekilde dile getirmişti.

Stallone, karakterin genç versiyonuna odaklanarak, projenin gelişimiyle yakından ilgilenmeye devam ederken, meşaleyi sorunsuz bir şekilde yeni bir oyuncuya devredebilir.