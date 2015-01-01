Tarantino: 'Kill Bill 3' dehşet olacak!

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Kill Bill' serisinin üçüncü filminin 2015'te vizyonda olacağını açıklayan Tarantino, çeşitli sürprizlerin olacağını söyledi.

Taraf'ta yer alan habere göre Quentin Tarantino, tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi edinen ‘Kill Bill’ serisinin üçüncü filmi ‘Kill Bill: The Whole Bloody Affair’ın 2015’te gösterime gireceğini açıkladı.



Tarantino, Uma Thurman’ın başrolde harikalar yarattığı ‘Kill Bill’i aslında tek bir film olarak tasarlamıştı. Ne ki, stüdyo baskısı nedeniyle filmi ikiye bölmek durumunda kalan yönetmen, hayranlarına “aslında çekmek istediği filmi muhakkak” gösterime sunacağının garantisini vermişti.Tarantino, ABD’li yapım şirketi Weinstein Company’yle 2015’in vizyon tarihi olmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Oscarlı yönetmen, kesilmiş sahnelerin ve “çeşitli sürprizlerin de” filmde olacağını söyledi.



Kill Bill 1’deki animasyon sahnesini hazırlayan Japon anime stüdyosu I.G.’nin 30 dakikalık özel bir versiyon hazırladığını da söyleyen Tarantino, “Film, dehşet oldu” dedi.