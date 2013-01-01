Tarzan, Afrika ormanlarını yıllar önce geride bırakmış ve karısı Jane ile Londra’da yaşamaya başlamıştır. Parlamentodaki bir görev için Kongo’ya geri dönen Tarzan, kendisini intikam dolu bir planın içinde bulur.

Bu hafta sinema salonlarında 4 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

Tarzan Efsanesi

"Harry Potter" serisi filmlerinin yönetmeni David Yates'in yönetmenliğini yaptığı ve başrollerinde Alexander Skarsgard, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Djimon Hounsou, Jim Broadbent ile Christoph Waltz'ın yer aldığı "Tarzan Efsanesi" izleyiciyle buluşuyor. Edgar Rice Burroughs'un yarattığı Tarzan serilerinden uyarlanan filmin senaryosu Adam Cozad ve Craig Brewer'a ait. Tarzan'ın yeni macerasında, kendisinin sevdiği her şeyi ve herkesi yok etme tehdidi yaratan güçlü bir düşmanla karşı karşıya olan Tarzan, öte yandan İngiliz asilzadelerinin arasında yıllar geçirdikten sonra Afrika'ya dönüşünü bekleyen eski hasımlarından dolayı da büyük tehlike altındaki bir kahraman olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Frekans

John Cusack, Samuel L. Jackson, Isabelle Fuhrman ve Stacey Keach'in başrollerinde oynadığı filmin yönetmeni Tod Kip Williams. Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan korku, gerilim ve bilim-kurgu türündeki filmin konusu özetle şöyle; "Clay Riddell, yaşamlarıyla ilgili iyi haberler vermek için arasının açık olduğu eşi Sharon'ı, Boston'daki havaalanından arar. Yazdığı romanının bilgisayar oyunu haklarını yeni satmıştır ve evine, oğlu Johnny'nin yanına gelmek istemektedir. Ancak konuştuğu eşinin cevabından hemen önce hat kopar. Bilinmeyen bir frekans GSM şebekelerinde dolaşmaya başlar ve bu cep telefonu kullananlarda ölümcül bir öfke oluşmasına neden olur."

Denizdeki Ateş

"Çevreyolu" belgeseli ile 2013 yılında Altın Aslan kazanan Gianfranco Rosi, Berlin'den Altın Ayı ile dönen yeni belgeseli "Denizdeki Ateş" ile günümüzün önemli toplumsal meselelerinden olan göçmen sorununa değiniyor. Kuzey Afrikalı mültecilerin Avrupa'ya giriş noktası olan İtalyan adası Lampedusa'da geçen filmde, adanın çeşitli sakinlerinin hayatını takip eden yönetmen Gianfranco Rosi, bir balıkçı ailesi, bir radyo DJ'i, adada göçmenlerle ilgilenen tek doktor ile büyükannesi ve amcası ile yaşayan 12 yaşındaki Samuele adındaki bir çocuğun hayatı üzerinden göçmen sorununa ışık tutuyor.

Mike ve Dave: Ah Bir Sevgili Yapsak

Jake Szymanski'nin yönettiği komedi filminin başrollerini Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick ve Aubrey Plaza paylaşıyor. Film, hayatları partiyle geçen iki kardeşin, kız kardeşlerinin Hawaii'deki düğününe beraber katılacakları eşlerini bulmak için internete ilan vermeleri sonrasında gelişen olayları anlatıyor.