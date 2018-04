Genç seyirci kitlesinin oylarıyla belirlenen Teen Choice 2016 Ödülleri Inglewood, California'da yapılan törenle sahiplerini buldu.

İşte, genç izleyenlere göre 2016'nın en iyileri:

En iyi film (Macera): Deadpool

En iyi erkek oyuncu (Macera): Dylan O'Brien - Maze Runner: The Scorch Trials

En iyi kadın oyuncu (Macera): Shailene Woodley - The Divergent Series: Allegiant

En iyi film (Bilimkurgu/Fantastik): Captain America: Civil War

En iyi erkek oyuncu (Bilimkurgu/Fantastik): Chris Evans - Captain America: Civil War En iyi kadın oyuncu (Bilimkurgu/Fantastik): Jennifer Lawrence - The Hunger Games: Mockingjay - Part 2

En iyi film (Drama): Miracles From Heaven

En iyi erkek oyuncu (Drama): Leonardo DiCaprio - The Revenant

En iyi kadın oyuncu (Drama): Jennifer Lawrence - Joy

En iyi film (Komedi): Ride Along 2

En iyi erkek oyuncu (Komedi): Zac Efron - Neighbors 2: Sorority Rising

En iyi kadın oyuncu (Komedi): Chloe Grace Moretz - Neighbors 2: Sorority Rising

En iyi "kötü kahraman": Adam Driver - Star Wars: Episode VII - The Force Awakens

En iyi "sahne çalan" oyuncu: Jena Malone - The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 En iyi çıkış yapan oyuncu: Daisy Ridley - Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Filmde kimyası en çok tutan oyuncular: Thomas Brodie-Sangster & Dylan O’Brien - Maze Runner: The Scorch Trials

En iyi öpüşme: Jennifer Lawrence & Josh Hutcherson - The Hunger Games: Mockingjay - Part 2

En iyi öfke nöbeti: Ryan Reynolds - Deadpool

En iyi yaz filmi: Finding Dory

En iyi yaz filmi erkek oyuncusu: Kevin Hart - Central Intelligence

En iyi yaz filmi kadın oyuncusu: Ellen DeGeneres - Finding Dory

En beklenilen film: Suicide Squad

En beklenilen erkek oyuncu: Dylan O'Brien - Deepwater Horizon

En beklenilen kadın oyuncu: Cara Delevigne - Suicide Squad

