Tehlikeli Yürüyüş 9 Ekim'de sinemalarda

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

7’den 70’e, her yaştan izleyiciye yönelik, gerçek olaylardan uyarlanmış bir aksiyon filmi!

Film, 1974 yılında, Phillippe Petit adlı Fransız gösteri ustasının, New York’taki ünlü Dünya Ticaret Merkezi Kulelerinin arasına gerdiği ip üzerinde yürüyüşünün hikayesini anlatıyor.

Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt), gerçek hayattaki akıl hocası Papa Rudy (Ben Kingsley) ve benzersiz bir avuç insanın yardımıyla çılgın planını gerçekleştirdi. Robert Zemeckis; Forrest Gump, Cast Away, Back to the Future, Polar Express ve Flight, gibi apımların ardındaki usta yönetmen, teknolojideki son noktayı, yine duygusal, karakter odaklı bir yapımın hizmetinde kullanıyor.