Tekrar bir arada

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En son American Hustle’da beraber izlediğimiz Bradley Cooper ve Jennifer Lawrence, ünlü bir roman uyarlaması için tekrar bir araya geldi.

Daha önce iki kez aynı filmde rol alan Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper’ı üçüncü kez aynı filmde izleyeceğiz. İkilinin başrollerini paylaştığı Serena filmi 7 Kasım'da vizyona giriyor.

Serena, 1929 yılında Kuzey Carolina'ya yerleşmek için yaşadıkları Boston kentinden ayrılan genç bir çiftin hikayesini konu alıyor. Yeni yerleşim yerlerinde sıfırdan bir hayat inşa eden ve kerestecilik işinde yükselen çift mutlu bir birliktelik sürdürüyordu. George'a her anlamda destek olan Serena, genç ve güzel olduğu kadar yetenekli ve kurnaz bir kadındı. Önlerini kesmek isteyen herkesin de ayağını bir biçimde kaydıran Serena, bir gün sevgili kocasına asla bir çocuk veremeyeceği gerçeğiyle yüzleşti. Bu haber Serena'nın iyice hırslanmasına yol açtı. Çünkü George'un onların evliliklerinden önce başka bir kadından gayrimeşru çocuğu olduğunu öğrenmişti. Serena hayata karşı tüm hıncını artık bu çocuğu ortadan kaldırmak için kullanacak.





