Yeşim Ustaoğlu’nun son filmi 'Tereddüt', dünya galasını Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapıyor.

Yeşim Ustaoğlu’nun merakla beklenen son filmi “Tereddüt”, dünya galasını Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapıyor. 8-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin Çağdaş Dünya Sineması bölümünde gösterilecek olan “Tereddüt”, bir Anadolu kasabasında yolları kesişen aynı ama farklı iki genç kadının birbirlerine çarpan ve dönüşen hayatlarını konu alıyor.



Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık ve Serkan Keskin’in oynadığı “Tereddüt”, Yeşim Ustaoğlu, Titus Kreyenberg, Marianne Slot, Klaudia Smieja ve Eliza Oczkowskaortak yapımcılığında gerçekleşti. Filmin Türkiye gösterim tarihi ise henüz belli değil.

