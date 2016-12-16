Yeşim Ustaoğlu’nun ödüllü filmi 'Tereddüt'te Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık ve Serkan Keskin rol alıyor. İşte haftanın filmleri...

Bu hasta sinema salonlarında Türk filmlerinin hakimiyeti var. 16 Aralık 2016 haftasında vizyona giren 6 filmin 5'i yerli...

Tereddüt

Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği ve Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık ve Serkan Keskin'in oynadığı Tereddüt hayatları kesişen iki kadının hikayesini anlatıyor. 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nden 5 ödülle dönen filmin konusu şöyle; "Şehnaz, 30'larının başında, bir sahil kasabasında mecburi hizmete başlamış bir psikiyatrdır. Başarılı kocası Cem ile kusursuz bir evlilik sürdüren Şehnaz, her hafta sonu İstanbul'daki evine gidip gelir. 16 yaşındayken zorla evlendirilerek aynı kasabaya getirilmiş olan Elmas'ın hayatı ise bunaltıcı sorumluluklarla geçmektedir. Yolları kesişen Şehnaz ve Elmas'ın hayatlarındaki aynı sorunlarla yüzleşmeleri, yaşamda yeni bir kapı aralamalarını sağlayacaktır."

Tereddüt'e özel gala





Sen Sağ Ben Selamet

Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Ayça İnci, Murat Kocacık ve Müge Uzel'in rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ersoy Güler var. "Sağ Salim" ve "Sağ Salim 2: Sil Baştan" ile çıkış yapan yönetmenin son filminde müebbet yiyen Sansar ve tahliyesine 2 gün kalan Selamet'in aynı nakil aracına binmesiyle başlayan macerası anlatılıyor.

Aptallar Çetesi

Jared Hess'in yönettiği filmde Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig, Jason Sudeikis, Ken Marino, Kate McKinnon ve Leslie Jones rol alıyor. 1997 yılında "Loomis Fargo & Company" adlı bir şirkette sürücü olarak görev yapan David Scott Ghannt'ın öyküsünün anlatıldığı filmde, tarihteki en büyük banka soygunlarından biri anlatılıyor. Çaldıkları 17.3 milyon dolar ile ortadan kaybolan soyguncu bir ekibin hikayesini anlatan film, çok karakterli bir suç komedisi olarak öne çıkıyor.



Oldu mu Şimdi?

Başrollerinde Yavuz Seçkin, Serkan Şengül ve Seda Güven'in rol aldığı filmin yönetmeni Kenan Öztürk. Komedi türündeki film, hayatı yanlış anlamalar yüzünden mahvolan ve yine bir yanlış anlama sonucu hapse giren bir adamın başına gelen komik olayları anlatıyor.

Zuzula

Kemal Özdemir'in yazıp yönettiği film, ilham için gittiği dağ evi çevresinde olağan dışı olaylara rastlayan bir yazarın hikayesini anlatıyor. Gerilim ve korku türündeki filmin oyuncu kadrosunda Canan Ünal, İnanç Akbulut, Fatih Selim Emek, Tuğba Şakar ve Seçil Koçak var.

Alemde 1 Gece

Aydemir Akbaş, Ömer Gecü, Beyti Engin, Bülent Alkış, Burcu Binici, Ceyda Olguner, Abidin Yerebakan, Ercan Demirel, Yılmaz Vural ve Hayat Ece Mağat gibi isimler rol aldığı filmin yönetmeni Barış Erdoğan.

Aydemir Akbaş'ın bir Kore gazisini canlandırdığı komedi türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Mutlu bir evliliği olan Ozan'ın karısı Elif birkaç gündür annesinin yanındadır. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında Lena ve muhabbet tellalı Fehmi'yle çıkagelir. Ozan, Tolga'yı evden kovalamaya çalışırken karşı komşusu emekli Eşref gelir. Salonda tek maç izleyen Fehmi bahis kuponuyla para kazanınca heyecandan ölür. Cesetten kurtulmak için uğraşırlarken birden kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır."