”The Casual Vacancy”nin oyuncu kadrosu açıklandı!

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J.K. Rowling’in aynı isimli kitabından uyarlanacak The Casual Vacancy’de rol alacak isimler belli oldu

BBC One’da yayınlanacak dizide Harry Potter‘ın Profesör Dumbledore’u Michael Gambon başrolde yer alacak. Dizinin oyuncu kadrosundan açıklanan diğer isimler de Keeley Hawes, Rory Kinnear, Monica Dolan, Julia McKenzie ve Abigail Lawrie oldu.



Harry Potter kitaplarıyla dünyaca üne ulaşan J.K. Rowling’in, söz konusu seriden sonra en çok satan kitabı olan The Casual Vcancy, birer saatlik üç bölüm şeklinde televizyona uyarlanacak. Çekimlerine temmuz ayında İngiltere’de başlanacak olan dizinin geri kalan oyuncu kadrosu yakında açıklanacak. The Casual Vacancy bir savaşa evsahipliği yapan Pagford’da geçiyor.



Michael Gambon dizide söz konusu kasabanın şarküterisinin sahibi Howard Mollison’ı canlandıracak.