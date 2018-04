''The Disappearance of Eleanor Rigby'' den ilk fragman!

Başrollerini Chris McAvoy ve Jessica Chastain’in paylaştığı film ilk olarak Cannes Film Festivali’nde gösterilmişti

Genç yönetmen Ned Benson’ın geçtiğimiz yıl yayınladığı Him and Her isimli filmlerinin hikayelerinin bir araya gelmesiyle oluşan The Disappearance of Eleanor Rigby eylül ayının sonunda vizyonda olacak.