The Hateful Eight'in ilk afişi yayınlandı!

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Tarantino'nun önümüzdeki yıl çekimlerine başlayacağı The Hateful Eight filminin ilk afişi yayınlandı.

Quentin Tarantino'nun uzun zamandır konuşulan ve bir ara çekmekten vazgeçtiğini duyurduğu son filmi The Hateful Eight'in afişi yayınlandı. Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak olan filmin oyuncu kadrosunda ise yok yok! Western türünde olan filmin oyuncu kadrosunda, başta Bruce Dern, Zoe Bell, Samuel L. Jackson ve Michael Madsen olmak üzere Kurt Russell, James Remar, Amber Tamblyn ve Walton Goggins yer alıyor.



Şiddetli bir kar fırtınası sonucu kendilerine sığınacak bir yer bulan, bir grup kelle avcısının hile dolu hikayesinin anlatılacağı filmin henüz vizyon tarihi kesinleşmiş değil.