The Knick karakterleri görücüye çıktı!

Yaz sezonunun iddialı yapımları arasında gösterilen The Knick'in karakter posterleri yayınlandı. Posterler, oyuncuların dizideki rollerine ışık tutuyor.

Geçen sene HBO kanalı için çektiği Behind the Candelabra ile Emmy Ödülü'nü almaya hak kazanan ünlü yönetmen Steven Soderbergh’ün, The Knick isimli yeni bir medikal drama ile televizyon ekranlarına döndüğü haberini birkaç kez duyurmuştuk. Dizinin başrollerinde Clive Owen, Andre Holland, Eve Hewson gibi isimler bulunuyor. Dizi ismini, olayların merkezi olan Knickerbocker Hastanesin'den alıyor şüphesiz.



1900’lerin başında, antibiyotiğin henüz keşfedilmediği ve ölüm oranlarının yüksek olduğu zamanlarda geçecek The Knick; New York’ta görev yapan John W. Thackery isimli bir doktoru ve çalıştığı Knickerbocker Hastanesi'ni merkezine alıyor. İlk sezonu 10 bölüm olarak tasarlanan dizi, 8 Ağustos Cuma akşamı prömiyerini gerçekleştirecek..