The Last of Us'ın 2. sezonunda Abby rolünü kimin oynayacağı belli oldu

Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin paylaştığı "The Last of Us" HBO tarafından yayınlanmıştı ve oldukça sevilmişti. Salgın hastalık sonrası hayatta tek başına kalan Joel ile 14 yaşında bir kız olan Ellie’nin hikayesini konu alan "The Last Of Us" 2. sezonunda Abby rolünü kimin oynayacağı belli oldu.

Kaitlyn Dever, Abby karakterini canlandıracak

2025 yılında izleyici karşısına çıkacak olan The Last of US 2. Sezon Kaitlyn Dever'ın Abby karakterini canlandıracağını onayladı.

Spekülasyonlar ve hayranların tartışmaları arasında HBO, The Last of US 2. sezon için Abby rolünü Kaitlyn Dever'e resmen verdi. Haber, dönen söylentileri doğruladı ve gelecek sezon için temel karakterlerin oyuncu kadrosunu çevreleyen beklentiyi doğru çıkardı.

Dever, HBO'nun kıyamet sonrası video oyunu serisinin uyarlamasının gelecek sezonunda Joel rolüyle Pedro Pascal ve Ellie rolüyle Bella Ramsey'e katılacak.

Altın Küre ve Emmy adayı olan Dever, en çok Booksmart ve No One Can Save You gibi filmler ile Justified ve Dopesick dizilerindeki rolleriyle tanınıyor. Ayrıca Naughty Dog'un Uncharted 4: A Thief's End filminde Nathan Drake ve Elena Fisher'ın kızı Cassie rolünde yer almıştı.