The Returned’ün müzikleri Nicolas Jaar’a emanet!

Müziklerini Mogwai’ın yaptığı Fransız dizisi Les Revenants’ın Amerikan adaptasyonuyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

The Returned ismini taşıyacak olan dizinin soundtrack’ini Nicolas Jaar’ın besteleyeceği açıklandı.



Prodüktörlüğünü Raelle Tucke (True Blood) ve Carlton Cuse’ın (Bates Motel) üstleneceği The Returned, küçük bir kasabada öldüğü sanılan bazı insanların yeniden belirmesi ile yaşanan olayları ele alacak. Jaar’ın ilk soundtrack çalışması olacak olan The Returned’ün ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.