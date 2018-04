The Simpsons'ın 26. sezonundan haberler var!

Dizinin yapımcısı Al Jean, Entertainment Weekly’e verdiği bir röportajda 26. sezonun pek duygusal olacağını ve daha önce gördüğümüz karakterlerden birinin rahmetli olacağını duyurdu.

Yakında merhum olacak bu karakterle ilgili Jean’in verdiği ipuçları, karakteri seslendiren oyuncunun bu rolle Emmy’e aday gösterildiği ve karakterin en az 3 bölümde görüldüğü yönünde. Jean, aynı zamanda merhumun gelecekte bir hayalet olarak ya da bir flashbackle tekrar diziye dönebileceğine dair ipuçları da verdi. Dizinin “Clown in the Dumps” isimli 26. sezon 1. bölümü, 28 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.



Dizinin bu sezon içindeki bir başka olaylı bölümü The Futurama göndermeli “Simpsorama” olacak. 9 Kasım’da izleyiciyle buluşması planlanan bölümde The Futurama‘nın Bender’i, Bart’ı öldürmek için zamanda geriye yolculuk ediyor, çünkü bugünkü Bart geleceği çok kötü etkileyecek bir şey yapmıştır.