“The Strain” 8 milyon insan tarafından izlendi!

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Pilot bölümü 13 Temmuz pazar akşamı FX’te yayınlanan Guillermo del Toro’nun yönettiği yeni korku dizisi The Strain, reyting ölçümlerine göre tekrarlarıyla birlikte 8 milyon izleyiciye ulaştı.

Dizinin televizyon dışında başka araçlardan da izlendiği varsayıldığında toplamda 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşmış olduğu tahmin ediliyor. Dizinin çıkışının, televizyonun böylesine kalabalık bir döneminde bu kadar dikkat çekmiş olması FX yetkililerini de şaşırtmış durumda.



Guillermo del Toro ve Chuck Hogan’ın romanlarından ekrana uyarlanan dizi, salgın hastalık kontrol merkezinin başındaki Dr. Ephraim Goodweather ve ekibinin çok eski ve musibet bir vampir türünün izlerini taşıyan yeni bir salgını araştırmak üzere New York’a gönderilmeleri üzerine başlarından geçenleri ve ileriki zamanlarda insan ırkını korumak üzere girişecekleri maceraları anlatıyor.