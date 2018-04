The Strain ekranlara gelmeye hazır!

Fenomen olması beklenen dizi, 14 Temmuz'da FX ekranlarında olacak.

İddalı dizi The Strain, 13 bölümlük ilk sezonuyla Amerikan yayınından bir gün sonra 14 Temmuz Pazartesi günü 00.15’te FX ekranlarında seyirciyle buluşacak.



Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro’nun yönetmen koltuğunda oturduğu ve Chuck Hogan ile birlikte kaleme aldığı yeni vampir dizisi The Strain; kadrosunda House Of Cards, Midnight in Paris ve Salt gibi yapımlardan tanıdığımız Corey Stoll, The Lord of The Rings Triology'de kendine rol bulan Sean Astin ve ayrıca Kevin Durand, David Bradley gibi isimleri barındıyor. Yapımcıları arasında da Lost’tan tanıdığımız Carlton Cuse var.



Dizinin konusu şöyle: New York City’de yaşamını sürdüren Dr. Ephraim Goodweather ve ekibi, bir kaza sonucu tüm şehre yayılan gizemli bir virüs salgınını araştırmaya koyulur. Olaylar esas cesetlerin kaldırıldıkları morglardan kaybolmasıyla içinden çıkılmaz bir hal alır. Vampirlerin yarattığı ölümcül gerilim çıtayı arttırınca; Dr. Ephraim, ekibi ve bir grup gönüllü, insanlığın kaderi için mücadele etmeye başlar.



"Vampirlere bir daha aynı gözle bakmayacaksınız." mottosuyla ekranlara gelmek için sabırsızlanıyor.