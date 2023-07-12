Timothée Chalamet’nin başrolünde yer aldığı “Wonka” filminden ilk fragman

Roald Dahl'ın Charlie and the Chocolate Factory (Charlie’nin Çikolata Fabrikası) kitabından uyarlanan Wonka, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Üçüncü kez beyazperdeye taşınan eserin ikonik karakteri Wonka’yı Gene Wilder ve Jonny Deep’in ardından yetenekli oyuncu Timothée Chalamet canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Paul King’in yer aldığı Wonka, izleyiciyi ünlü Çikolata Fabrikası’nın ilk yıllarına götürecek.

Wonka filminin yönetmen koltuğunda Paul King oturuyor. Senaristliğini Paul King ile birlikte Simon Farnaby’in kaleme aldığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison ve Tim Wellspring üstleniyor.



Filmin yapımcıları David Heyman, Alexandra Derbyshire ve Luke Kelly bir araya gelerek, sihir ve müziğin, kargaşa ve duygunun muhteşem bir yürek ve mizahla anlatıldığı bu baş döndürücü karışımı seyirciye sunuyor.

“Wonka” filmi oyuncuları

Filmde Chalamet’ye birbirinden başarılı oyuncu eşlik ediyor. Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter ve Olivia Colman’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde ayrıca Natasha Rothwell, Rich Fulcher, Rakhee Thakrar, Tom Davis ve Kobna Holdbrook-Smith de yardımcı oyuncu olarak yer alıyor.



Görüntü yönetmenliğini Chung-Hoon Chung’un yaptığı filmin yapım tasarımını Nathan Crowley üstleniyor. Kurguda Mark Everson ve kostüm tasarımında Oscar ödüllü Lindy Hemming’in yer aldığı filmin müziğini Joby Talbot besteliyor. The Divine Comedy grubunun üyesi Neil Hannon ise filme özgün şarkılarla katkı veriyor.

“Wonka” filmi ne zaman vizyona girecek?

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, sihir ve müziğin, kargaşa ve duygunun muhteşem bir mizahla anlatıldığı “Wonka”, 15 Aralık’ta vizyonda olacak.

“Wonka” filmi fragmanı

Dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka'ya nasıl dönüştüğünün büyüleyici hikayesini anlatan filmin ilk fragmanı yayınlandı. Yetenekli oyuncu Timothée Chalamet’nin başrolünde yer aldığı filmde Chalamet, Wonka’nın gençliğini canlandırıyor.