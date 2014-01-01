Tom Hardy'li "Efsane" vizyonda!

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Sinemalarda bu hafta 3'ü yerli, 7 film vizyona giriyor. Kray kardeşlerin gerçek hikayesini anlatan "Efsane" haftanın en iddialı yapımlarından biri. İşte haftanın filmleri...

"Efsane"

Brian Helgeland'ın yönettiği filmde, Tom Hardy, Emily Browning, David Thewlis, Christopher Eccleston, Taron Egerton, Paul Bettany, Colin Morgan, Paul Anderson, Aneurin Barnard, Chazz Palminteri, Tara Fitzgerald, Stephen Lord ile Sam Hoare gibi kalabalık bir oyuncu kadrosu rol alıyor. 1950 ve 60'lı yıllarda İngiltere'de terör estiren gangster ikizler Ronald ve Reginald Kray kardeşlerin gerçek hikayesinin anlatıldığı film, kardeşlerin bir şehri hakimiyeti altına alışının ardında yatan sırları ve acımasız yeraltı suç dünyasını anlatıyor. Gerçek yaşam öyküsünden esinlenen filmde, terör estiren gangster ikizlerin ikisini de Tom Hardy canlandırıyor.



"Şah Mat"

Amerikalı satranç duayeni Bobby Fisher'ın Rus rakibi Boris Spassky ile 1972 yılında karşılaştığı "Yüzyılın Maçı"nı konu alan filmin senaryosunu Steven Knight yazarken, yönetmen koltuğunda ise Edward Zwick oturuyor. Tobey Maguire, Liev Schreiber, Peter Sarsgaard ve Lily Rabe'in oynadığı film, Amerikalı Bobby Fisher ile Rus Boris Spassky karakterinin neredeyse ölüm kalım hikayesine dönüşen zorlu maçını beyazperdeye taşıyor.



"Tuhaf Bir Sihir"

Gary Rydstrom'un yönettiği müzikal animasyon türündeki filmde, Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" eserinden temalar yer alıyor. Yapımcılığını Lucas Film'in üstlendiği animasyonda, goblinler, periler ve birbirinden fantastik yaratıkların sihirli bir iksir uğruna verdikleri mücadele konu ediliyor. Filmin seslendirmelerini, Alan Cumming, Evan Rachel Wood, Elijah Kelley ile Meredith Anne Bull yaptı.



"Bulantı"

Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği ve başrollerini Şebnem Hassanisoughi, Öykü Karayel, Çağlar Çorumlu, Cemre Ebuzziya, Ercan Kesal ile Nurhayat Demirkubuz'un paylaştığı "Bulantı" izleyiciyle buluşuyor. Dram türündeki filmin konusu şöyle: "Sevgilisiyle birlikte olduğu gece, karısı ve küçük kızını trafik kazasında kaybeden Ahmet, 'akıl-fikir işleri' yapan mühim bir şahsiyettir. Kimseyi umursamayan biri olarak bu trajik olaydan pek etkilenmeden yaşamına devam eden adam bir süre sonra, görünürde bir sebep olmaksızın kendinde ve yaşamında değişimler sezmeye başlar. Küçük terslikler, tuhaf aksiliklerle karşılaşan Ahmet, kendisinden beklenmeyecek zafiyetler göstermeye başlar."



"Kafes"

Mahmut Kaptan'ın yönettiği filmde İsmail Hacıoğlu, Nilay Duru, Şefik Onatoğlu, Fırat Şahin, Barış Küçükgüler, Melda Arat, Erdal Cindoruk, Murat Ercanlı, Fatih Doğan, Murat Çağlar, Cem Sultan Karabulut, Mine Doğan ve Tolga Yüce gibi isimler rol aldı. Çekimleri Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ve Ulucanlar Cezaevi'nde yapılan film, 12 Eylül olaylarında haksız yere cezaevlerine atılan ve işkenceye maruz kalan gençlerin hikayelerini anlatıyor.



"Vesvese: Cin Tuzağı"

Okan Aydın, Duygu Yenilmez, Mustafa Ağdere, Defne Vardarlı, Layla Onlen, Yelda Vardarlı, Hanifi Özcan ile Batuhan Eryörük'ün oynadığı filmin yönetmenliğini Sümeya Kökten yaptı.

Belçika'da yaşayan ve dördüncü uzun metrajlı filmine imza atan yönetmen son yapımında, ilişkileri yolunda giden bir çifte, başka biri tarafından yapılan büyü sonrasında meydana gelen olayları beyazperdeye taşıyor. Türk korku filmi çeken ilk kadın yönetmen unvanına sahip Kökten, filmde domuz büyüsünden, öznel inanç sistemine, hurafelerin hocalar ve doktorlar tarafından farklı algılanışına kadar birçok olguyu sorgulamaya çalışıyor. Belçika’da çekilen film "cin" olgusu ve onun büyü yoluyla insanlara musallat olması halini anlatıyor.



"Marslı"

2014'ün çok satanlar listesinde yer alan ve yılın en sevilen bilim-kurgu kitaplarından olan Andy Weir imzalı "Marslı", Ridley Scott'un yönetiminde aynı adla sinemaya uyarlandı. Bilim-kurgu türündeki film, Mars'daki bir görev sırasında çıkan fırtınayla, ekipten ayrı kalan ve geride kalanlar tarafından da bulunamayınca öldüğü kabul edilen bir astronotu anlatıyor.

Astronotun hayatta kalma mücadelesini aktaran filmin başrollerinde Kate Mara, Jessica Chastain, Jeff Daniels ve Michael Pena gibi başarılı isimler yer alıyor.