Ödül törenlerinin en dikkat çeken anları kırmızı halı seremonisi ile teşekkür konuşmaları. Biri bitiyor, biri başlıyor derken asla ilgisiz kalamıyoruz. Popüler kültür mü bizi esir alıyor biz mi popüler kültürü, belli değil.

Yazı: Gülru İncu







İngiltere’nin en prestijli sinema ödülü BAFTA’nın 70’inci yıl töreninde gözler Cambridge Düşeşi Kate Middleton’ındaydı. Middleton, Alexander McQueen elbisesiyle Hollywood elitlerinin karşısına çıktı ve Kraliyet’in genç kanı olarak alışıldık ‘Kırmızı Halı’ şıklığından farklı bir portre çizdi. Nicole Kidman, Amy Adams ve Emma Stone da gecenin en şık kadınları arasındaydı.



Ödül törenleri popüler kültürün göz bebeği ve bu alanda sinema, televizyon ve müzik sektörlerinin ağırlığı diğer alanlara göre daha fazla. Hal böyle olunca kırmızı halı seremonisi ve teşekkür konuşmaları işin kaymağını oluşturuyor.

Törenlerde duygusal anlara da rastlanıyor, politik söylemlere de. ‘Söz uçar, yazı kalır’ sözünün resmen çürütüldüğü tek durumdur aslında. Örneğin Billboard Müzik Ödülleri’nde Yılın Kadını seçilen Madonna, kadın düşmanlığı, tecavüz, taciz ve her şeye rağmen ayakta duran kadın söylemiyle geceye damgasını vurdu. Meryl Streep, Altın Küre Ödülleri’ndeki teşekkür konuşmasında “Güç zorbalık için kullanılırsa hepimiz kaybederiz” sözleriyle bizi kalbimizden vurdu. Tabii aldığı ödülü önemsemeyenlere de rastlanmıştır. Woody Allen, Manhattan filmine ödül verilirken geceyi bir barda klarnet çalarken geçirdiği için ortalığı biraz karıştırmıştı. Marlon Brando, Baba filmindeki rolüyle Oscar’a değer görüldü ama ABD hükümetinin Kızılderililer’e zulmünden dolayı törene katılmadı, yerine bir Kızılderili kadını gönderdi ve yazdığı mektubu okuttu, tabii ki bu tavrıyla tarihe geçti.



ÖDÜL ALMASAM DA KIYAFETİM SES GETİRSİN

İşin bir de Kırmızı Halı seremonisi var tabii; yıldızların etrafa hülyalı bakışlar attığı, en şık isimler seçkisine girebilmek için aylar öncesinden hummalı bir çalışma yaptığı... Bu yıl Grammy’de Rihanna, Jennifer Lopez, artık tuhaf giyimlerini kanıksadığımız Lady Gaga ile Katy Perry, en az ödül alan Adele ve Beyonce kadar ses getirdi örneğin. İngiltere’nin en prestijli sinema ödülü BAFTA ya da tam adıyla İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi’nin 70’inci yıl töreninde ise gözler elbette Cambridge Düşeşi Kate Middleton ve Prens William’daydı. Hem sinema hem de Birleşik Krallık denince tüm adaylar zarif bir resmiyeti tercih etti doğal olarak. Günümüz sinemasının ağır topları Meryl Streep ve Isabelle Huppert de bu mesafeli şıklığın başı çeken isimleriydi.







59. Grammy Ödül Töreni’nin ‘Kırmızı Halı’ seremonisi moda dünyası söz konusu olunca her ne kadar Altın Küre, BAFTA ve Oscar törenleriyle yarıştırılmasa da kendi kategorisinde adından söz ettirmeyi başardı. Rihanna’nın Armani Prive imzalı kıyafeti, şarkıcının göğüs altına taşan dövmesini açıkta bırakan halter yaka bluzu ve kabarık eteği ile çok ses getirdi.

