Azra’nın, ailesinin sır dolu geçmişinin izini sürerken;
savaşın insanların kaderi üzerindeki etkilerini ve Afganistan’da yalnız bir kadın
olarak çıktığı yolculuğu anlatan “Toz”; bu yıl 40.’sı düzenlenecek olan
festival kapsamında ilk kez gösterilecek.
İlk filmini Afganistan’da çekerek büyük bir başarıya imza atan genç yönetmenin filmi “Toz”; 25 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde Uluslararası Yarışma bölümünde yarışacak.
“Toz”un
başrollerinde; Öykü Karayel, Beran Soysal ve Muhammed Cangören yer
alıyor. Türk oyuncularının yanı sıra filmde, Afganistan sinemasının oyuncuları Abdul
Qadir Farookh, Haji Gul Aser ve Masud Ahmadi eşlik ediyor.
TFP ve Galata Film’in yapımcılığını üstlendiği “Toz”un çekimleri, geçtiğimiz sene İstanbul ve Afganistan’da gerçekleştirildi. Görüntü yönetmenliğini Ferhat Uzundağ'ın, kurgusunu Aylin Zoi Tinel’in yaptığı filmin müziklerini ise; Hasan Özsüt besteledi.