True Blood'dan Daredevil'a transfer oldu!

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Deborah Ann Woll'u, kahramanımızın sevgilisi rolünde izleyeceğiz.

Ünlü Marvel karakterini ekranlara getirecek yeni Netflix dizisi Daredevil, kadrosuna yeni bir ismi daha kattığını açıkladı! True Blood dizisinde 7 sene boyunca canlandırdığı Jessica Hamby karakteriyle tanıdığımız güzel oyuncu Deborah Ann Woll, merakla beklenen yapımın kadrosuna katıldı. Aktrist, Matt Murdock’ın (nam-ı diğer Daredevil) sekreteri olan ve aynı zamanda onunla aşk yaşayan Karen Page karakterine hayat verecek. Bu rol Woll için özel bir önem taşıyor, çünkü oyuncunun erkek arkadaşı EJ Scott da tıpkı Daredevil gibi görme yetisini yıllar önce kaybetmiş. 2003 yapımı aynı adlı filmde, karakteri Grey's Anatomy’nin yıldızı Ellen Pompeo'nun canlandırdığını hatırlatalım.



Charlie Cox’ı başrolde izleyeceğimiz dizinin kadrosunda Vincent D'Onofrio, Rosario Dawson ve Elden Henson gibi oyuncular da yer alacak. Daredevil’ın 13 bölümden oluşacağını, 2015’te yayınlanacağını ve başarılı olması halinde devam dizilerinin de ekranlara geleceğini eklemekte fayda var.