True Detective'in başrolü belli mi oldu?

Komedi filmleriyle tanınan Vince Vaughn, 2. sezonda yer alabilir.

Güçlü kadrosu, başarılı atmosferi ve kaliteli yönetmenliğiyle kısa zamanda büyük beğeni toplayan; başta "En İyi Drama Dizisi" ve "En İyi Erkek Oyuncu" olmak üzere birçok dalda Emmy Ödülleri'ne aday olan True Detective, 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonda başrolleri üstlenen Matthew McConaughey ve Woody Harrelson'ın ardından, yeni sezon için sayısız ünlünün adı geçmiş; Brad Pitt, Jessica Chastain, Colin Farrell ve Taylor Kitsch gibi isimler gündeme gelmişti. Dedikodular bu sefer yeni bir isime odaklandı: daha çok komedi filmleriyle tanınan Amerikalı aktör Vince Vaughn...



True Detective ekibine yakın olan kaynaklar; Genç Çıraklar (The Internship), Davetsiz Çapkınlar (Wedding Crashers), Eski Dostlar (Old School) gibi filmleriyle tanıdığımız oyuncunun, dizinin yeni sezonunda yer alabileceğini iddia etti. Şimdiye kadar pek fazla prestijli yapımda göremediğimiz Vaughn, dizide yer alır da tıpkı McConaughey gibi gösterdiği performansla bizi şaşırtır mı, bilinmez... Geçtiğimiz günlerde Televizyon Eleştirmenleri Derneği'nin gecesinde konuşan HBO yöneticisi Michael Lombardo da, ilk sezona göre daha heyecanlı olduklarını dile getirdi. Bir kez daha tanınmış oyuncularla çalışacaklarını söyleyen Lombardo, "İyi senaryo, iyi oyuncuları kendine çekiyor" dedi.



Dizinin antoloji formatında yayınlanacağı; her sezonun farklı oyuncular, farklı konular ve karakterler içereceğini dizinin yaratıcısı Nic Pizzolatto ilk sezon biter bitmez açıklamıştı. İkinci sezon bu sefer üç dedektifi ekranlara getirecek ve California eyaletinin bir şehrini mesken tutacak. Bu dedektiflerin kadın ağırlıklı olacağı da bizzat Pizzolatto tarafından doğrulanan bilgiler arasında...