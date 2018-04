Truth 6 Kasım’da vizyonda!

James Vanderbilt’in yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Oscar ödüllü oyuncular Robert Redford ve Cate Blanchett’ın yer aldığı “Truth” 6 Kasım’da vizyona girecek.

Mary Mapes'in "Truth and Duty" adlı kitabından uyarlanan filmin

TRUTH, ünlü CBS haber spikeri Dan Rather ( Robert Redford) ve yapımcısı Mary Mapes (Cate Blanchett)’in Amerikan başkanı George W. Bush hakkında yaptıkları haber sonrasında yaşadıkları etkileyici hikayeyi konu alıyor.



CBS yapımcısı Mary Mapes çok başarılı bir televizyon gazetecisidir ve şimdiye dek birçok gizli kalmış gerçeği cesurca ele almış ve bu anlamda büyük bir ün kazanmıştır. Ancak 9 Eylül 2004 Mapes ve ekibi için çok ağır eleştirilerle sonlanacak ve bu durum onlar için bir dönüm noktası olacaktır. CBS Haber ve saygın CBS Haber spikeri Dan Rather bir önceki akşam, 60 Minutes II programında, Başkan George W. Bush’un 1968-1974 yılları arasında Teksas Ulusal Hava Muhafızları’nda görev yaparken, görevden kaçtığına dair yeni delilleri kamuoyuna sunmuşlardı. Haberde, George W. Bush’un, Vietnam Savaşı’na gitmemek için aile bağlantılarını kullanarak Teksas Ulusal Hava Muhafızları’na katılmakla kalmayıp, aylar boyunca üsse gitmek gibi en temel görevini de yerine getirmediğine yer verilmişti. Ancak bu konu Mapes ve ekibinin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilerle, canlı yayına bağlanan şahitler ve farklı kaynaklardan kişilerin ifadelerini içerse de, sonun da sorgulama sürecine girecek olan haber ekibi olacaktır. 2004 Bush – Kerry başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte, “Bush-Muhafızlar” haberi önemli sonuçlar doğurabilirdi. Ama haber çıktıktan sonra birkaç gün içinde, George W. Bush’un ordu sicili kayıtları, medyanın ve kamuoyunun eleştiri odağı olmaktan çıkmış, onun yerine, 60 Minutes, Mapes ve Rather sorgulanmaya başlamıştı: Soruşturmalarını destekleyen belgelerin sahte olduğu ortaya çıkmıştı ve 60 Minutes personeli baştan savma gazetecilikle, hatta daha kötüsü oyuna gelmekle suçlanıyordu. Sonuç olarak Mapes işini ve şöhretini kaybedecekti. Dan Rather, CBS Haber spikerliğini bırakacaktı. Dikkatler nasıl olmuştu da, bir anda konudan ayrı bir şekilde direkt gazetecilerde odaklanmıştı? Başkanın askerlik görevlerini yerine getirip getirmemesinden ziyade, bir belge üzerindeki küçük detaylar, ulusal söylem için daha önemli hale geldi. Dürüst ve özgür gazetecilik, günümüz haber ve kurul odalarında kökten değiştirilmiş miydi?



Klasik bir haber odası dramı, kamera arkasını anlatan bir gerilim, bir çoklu karakter incelemesi olan Truth filmi ile ilgili Eski CBS Haber spikeri Dan Rather’ın şöyle söylüyor: “Bu film, haber sunumlarına ne olduğunu, nasıl ve neden olduğunu ve bunu neden önemsemeniz gerektiğini anlatıyor.”



Yazar-yönetmen James Vanderbilt’e göre ise, ilk etapta gazeteciliğe duyduğu ilgili onu bu projeye çekmiş: “Film yapmak ve gazetecilik, bir hikâyeyi anlatmanın farklı şekilleridir. Ben, All The President’s Men’le büyüdüm, San Francisco Chronicle’la ilgili Zodiac’ı yazıp ortak yapımcılığını üstlendim ve haber odalarında olup bitenleri hep çok merak ederdim.”



Filmin künyesi şöyle;



Yönetmen

James Vanderbilt

Yapımcılar

James Vanderbilt

Brad Fischer

Brett Ratner

Doug Mankoff

Oyuncular

Cate Blanchett

Robert Redford

Dennis Quaid

Türü

Biyografi