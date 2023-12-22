Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç başrollü 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisinden ilk kareler geldi

Başrollerini başarılı oyuncular Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin setinden ilk kareler paylaşıldı. Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, CB Medya imzasını taşıyan dizinin çekimleri 9 Aralık’ta başlamıştı.

'Yarın Yokmuş Gibi' dizisi konusu

'Yarın Yokmuş Gibi', Theo van Gogh’un yönettiği 2003 yapımı "Interview" filminden senarist Ekin Atalar tarafından diziye uyarlandı.

Dizi, genç oyuncu Manolya ile deneyimli gazeteci Hakan’ın bir röportaj için bir araya gelmelerini ve bu vesile ile başlayan karmaşık ilişkilerini konu alıyor.