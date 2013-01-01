Türk halkı yerli film seviyor!

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Sinema salonu sayısı artarken, tiyatro salonları kapanıyor.

TÜİK rakamlarına göre 2013/2014 sezonunda sinema salonlarının sayısı yüzde 3.2 artarken, tiyatro salonlarının sayısı yüzde 9.9 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Sinema ve Tiyatro İstatistiklerine göre, 2013/2014 sezonunda sinema salonlarının sayısı yüzde 3.2 arttı. Türkiye genelinde sinema salonu sayısı son beş yılda yüzde 18.3 arttı.



TÜİK'e göre, 2013/2014 sezonunda, 2013 yılına göre sinema salonlarının sayısı yüzde 3.2 artışla 2 bin 170'e yükseldi. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı ise yüzde 10.8 artarak seyirci kapasitesi 276 bin 318'e ulaştı.



Sinema seyirci sayısındaki arttı

Türkiye genelinde sinema seyirci sayısı son beş yılda yüzde 54.7 arttı. Bu dönemde yerli film seyirci sayısı yüzde 72.2 artarken, yabancı film seyirci sayısındaki artış oranı yüzde 37.1 oldu.



2014 yılında, 2013 yılına göre sinema seyirci sayısı yüzde 22.9 artarak 55 milyon 378 bin 716 oldu.



Yerli film seyirci sayısı yüzde 24.2 artarak 30 milyon 994 bin 840 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 21.2 artarak 24 milyon 383 bin 876 kişiye ulaştı.



Sinema salonlarında gösterilen film sayısı son beş yılda yüzde 15.3 arttı. Son beş yılda gösterilen yerli film sayısı yüzde 31.9 artarken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 6.1 arttı.



Gösterilen film sayısı 2014 yılında, 2013 yılına göre yüzde 2.7 arttı. 2014 yılında gösterilen yerli film sayısı yüzde 9.4 artarken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 1.4 azaldı.



Tiyatro salonlarının sayısı azaldı

Tiyatro salon sayısı son beş sezonda yüzde 42.1 artarken, koltuk sayısı aynı dönemde yüzde 69.6 arttı. 2013-2014 sezonunda, 2012-2013 sezonuna göre tiyatro salonu sayısı yüzde 9.9 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 5 arttı.



Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2013-2014 sezonunda, 2012-2013 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı yüzde 6.8 artarak 6 bin 642 'ye ulaştı.



Tiyatro salonlarında oynanan yerli eser sayısı geçen sezona göre yüzde 6.2 artarken, oynanan yabancı eser sayısı yüzde 10.1 arttı.



2013-2014 sezonunda, 2012-2013 sezonuna göre tiyatro seyirci sayısı yüzde 2.7 azalarak 6 milyon 076 bin 128 oldu.



Tiyatroda yerli eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 3.6 artarken, yabancı eser seyirci sayısı yüzde 22.5 azaldı. (AA)



