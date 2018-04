Türk sinemasının en iyileri

Türk Sineması'nın 100. yılında "En İyi On'lar" sahiplerini buldu.

TÜRK Sineması'nın 100. yılı dolayısıyla, Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun da destekleriyle düzenlenen "En İyi On'lar" ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Ödül töreni sonrası, fotoğrafın efsane ismi Ara Güler, sahnede ödül alan sinemacıların toplu fotoğrafını çekti.



CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen ödül törenine, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi, Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve TÜRSAK Başkanı Engin Yiğitgil ile sinema dünyasından çok sayıda ünlü sima ve davetliler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, oylamaya katılan filmlerin zihinlerde halen canlı durduğunu, en büyük ödülün de bu olduğunu söyledi. Sinema sektörünün her zaman yanında olduğunu belirten Demircan, "Sinemanın bir kültür ve sanat endüstrisi olarak kendisini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.



"BİZLER SANATIN VE ÖZELLİKLE SİNEMANIN ESERLERİYİZ"

Sinemanın insanları şekillendirdiğini vurgulayan Demircan, "Hepimizin gözü önünde olan, hepimizin birlikte yaşadığı, hepimizin birlikte mücadele ettiği serüvenler, sinema süzgecinden geçtiğinde bambaşka bir kimlik kazanıyor. Sinema, olandan bahsederken, olmaya devam edene biçim veriyor. Bizler sadece anne-babalarımızın, ilkokul öğretmenlerimizin, hocalarımızın biçimlendirdiği insanlar değiliz. Biraz da sanatın ve özellikle sinemanın eserleriyiz. Susuz Yaz, Hababam Sınıfı, Karaoğlan, Malkoçoğlu, Selvi Boylum Al Yazmalım, Muhsin Bey, Kibar Feyzo, Eşkıya, İnek Şaban, Umut ve yüzlerce efsane film bize biçim verdi" diye konuştu.



Ceyda Düvenci ve Yekta Kopan'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Enbe Orkestrası eşliğinde, Serenay Sarıkaya, Zafer Algöz ve Bergüzar Korel sahne aldı.



TAM 110 ÖDÜL...

Proje kapsamında, "En İyi On Drama Filmi", "En İyi On Komedi Filmi", "En İyi On Yönetmen", "En İyi On Drama Kadın Oyuncu", "En İyi On Drama Erkek Oyuncu", "En İyi On Komedi Kadın Oyuncu", "En İyi On Komedi Erkek Oyuncu", "En İyi On Görüntü Yönetmeni", "En İyi On Senaryo", "En İyi On Müzik" ve "Seçici Kurul Saygı Ödülleri" kategorilerinde toplamda 110 ödül dağıtıldı.



Gecede, halk oylamasıyla belirlenen "En İyi Film Ödülü", 1977 yapımı "Selvi Boylum Al Yazmalım"a verildi. Ödülü, filmin yapımcısı Arif Keskiner aldı.



Cüneyt Arkın, Ediz Hun, İzzet Günay, Memduh Ün, Münir Özkul, Safa Önal, Yılmaz Atadeniz, Türker İnanoğlu ile vefat eden Ekrem Bora, Erol Günaydın, Erol Taş, Öztürk Serengil ve Ömer Kavur'a "Saygı Ödülü" verildi.



Gecede ödül alan diğer film ve sanatçılar ise şunlar:



"En iyi 10 drama filmi": Bir Zamanlar Anadolu'da, Eşkıya, Gelin, Masumiyet, Muhsin Bey, Selvi Boylum Al Yazmalım, Susuz Yaz, Umut, Sürü ve Yol.

"En iyi ilk 10 yönetmen": Nuri Bilge Ceylan, Şerif Gören, Yavuz Turgul, Zeki Demirkubuz, Atıf Yılmaz, Halit Refiğ, Ömer Lütfi Akad, Metin Erksan, Yılmaz Güney ve Zeki Ökten.

"En iyi ilk 10 kadın drama oyuncusu": Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Avşar, Hülya Koçyiğit, Meltem Cumbul, Müjde Ar, Nebahat Çehre, Selda Alkor, Türkan Şoray ve Zuhal Olcay.

"En iyi ilk 10 erkek drama oyuncusu": Çetin Tekindor, Fikret Hakan, Fikret Kuşkan, Haluk Bilginer, Kadir İnanır, Şener Şen, Tarık Akan, Ayhan Işık, Yılmaz Güney, Tuncel Kurtiz.

"En iyi ilk 10 komedi kadın oyuncusu": Ayşen Gruda, Binnur Kaya, Demet Akbağ, Demet Evgar, Nevra Serezli, Perran Kutman, Yasemin Yalçın, Adile Naşit, Suna Pekuysal ve Mürüvet Sim.

"En iyi ilk 10 erkek komedi oyuncusu": Ata Demirer, Cem Yılmaz, Engin Günaydın, Halit Akçatepe, İlyas Salman, Metin Akpınar, Şener Şen, Zeki Alasya, Kemal Sunal ve Sadri Alışık.

"En iyi ilk 10 senaryo": Çağan Irmak (Babam ve Oğlum), Yavuz Turgul (Eşkıya, Muhsin Bey, Züğürt Ağa), Ebru Ceylan-Nuri Bilge Ceylan (Kış Uykusu), Zeki Demirkubuz (Masumiyet), Ali Özgentürk (Selvi Boylum Al Yazmalım), Metin Erksan (Susuz Yaz), Yılmaz Güney (Sürü ve Yol)

"En iyi ilk 10 müzik": Atilla Özdemiroğlu, Cahit Berkay, Erkan Oğur, Mazlum Çimen, Rahman Altın, Yalçın Tura, Zülfi Livaneli, Melih Kibar, Metin Bükey ve Nedim Otyam.

"En iyi ilk 10 görüntü yönetmeni": Aytekin Çakmakçı, Çetin Tunca, Ertunç Şenkay, Gökhan Tiryaki, Uğur İçbak, Soykut Turan, Gani Turanlı, İlhan Arakon, Ali Uğur ve Kriton İlyadis.



