Tyrant, FX Türkiye’de başlıyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İlk bölüm 2 Temmuz Çarşamba

Homeland ve 24 gibi bol ödüllü dizilerin yapımcılarından Ortadoğu’nun karmaşık ve karanlık yapısı içinde geçen yeni drama Tyrant, yakında FX Türkiye ekranlarında başlıyor! Harry Potter serisinin yönetmenlerinden David Yates tarafından çekilen dizi; kadrosunda Adam Rayner, Justin Kirk ve Jennifer Finnigan gibi birçok oyuncu barındırıyor.



Tyrant’ın konusu şu şekilde: Bassam, diğer adıyla Barry, Los Angeles’ta çocuk doktorluğu yapmaktadır. Babası savaş mağduru bir ülkenin diktatörüdür ve Barry kendi rızasıyla ayrıldığı ülkesine 20 yıl aradan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte yeğeninin düğününe katılmak için döner. Amerikan ailesi olarak mütevazi bir hayat yaşarken kendini birden geçmişinin gölgesinde bulan Barry, ailesi ile Ortadoğu’nun karmaşık ve karanlık yapısı içinde yaşam mücadelesi verecektir.



Amerika yayınından sadece bir gün sonra yayınlanacak Tyrant, ilk iki bölümüyle 2 Temmuz Çarşamba saat 21.30’da, FX Türkiye’de…