Ulan İstanbul'dan veda

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Kanal D'de yayınlanmasının ardından internet üzerinden yoluna devam eden Ulan İstanbul'un bu mecradaki macerası da kısa sürdü.

Başrollerini Uğur Polat, Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil, Caner Özyurtlu, Sevtap Özaltun ve Kaan Yıldırım'ın paylaştığı "Ulan İstanbul"un dijital mecradaki yayınının bittiği iddiaları doğru çıktı. Şebnem Bozoklu "Küçük bir veda yazısı" başlığıyla haberi sosyal medyadan duyurdu.



İşte Şebnem Bozoklu'nun mesajı;

"Tam 39 bölüm boyunca destek olan, beğenen, izleyen, eleştiren, bağrına basan sevircimize çok teşekkür ederiz. Ulan İstanbul'u bir senelik yolculuğunda hiç bırakmadınız. Kendi adıma bayıldığım ve her zaman güzel hatırlayacağım bir iş oldu Ulan İstanbul.



Yapımcımız Ayşe Durmaz, uygulayıcı yapımcımız Ayşıl Tay, yönetmenimiz Murat Onbul, ikinci yönetmenimiz Şevki Es, görüntü yönetmenimiz Serdar Ünlütürk, sanat yönetmenimiz Murat Güney, tüm oyuncu ve teknik, artistik ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Sizlerle çalışmak harikaydı. Ve tekrar şahane seyircilerimiz; kusurumuz olduysa affola... Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Saygı ve sevgiyle..."

