Ulan İstanbul'un sürprizleri bitmiyor!

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Karlos ve Yaren'in muhteşem düeti izleyiciyi şaşırtacak.

Kanal D'nin sevilen dizisi Ulan İstanbul'un, Pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümüne Karlos (Erkan Kolçak Köstendil) ve Yaren’in (Şebnem Bozoklu) düeti uzun süre akıllardan çıkmayacak.



Karlos ile Yaren, genç adamın yıllar önce kendisi için yazdığı şarkıyı aynı sahnede beraber seslendirecekler. “Yanarım” isimli arabesk parçayı sahnede sarmaş dolaş söyleyen ikiliyi parçanın sonunda ise kötü bir sürpriz bekliyor. Bozoklu ve Köstendil şarkıyı kendi sesleri ile yorumladılar. Şarkının sözleri Erkan Keka’ya bestesi ise Olympos Boys’a ait.



Yaren yeniden pavyonda mı çıkmaya başlayacak? Karlos’un orada işi ne? İkiliyi nasıl bir tehlike bekliyor? Tüm bu soruların cevabı ve çok daha fazlası 21 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21:00’de Kanal D’de!