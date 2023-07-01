Ünlü oyuncu Alan Arkin hayatını kaybetti

Başarılı aktör Alan Arkin, 89 yaşında hayatını kaybetti. Arkin’i en çok Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım) adlı filmdeki rolü ile tanımıştık. 2007 yılında Little Miss Sunshine’da canlandırdığı karakter ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanmıştı.

ABD’li Alan Arkin’in Kaliforniya’daki evinde son nefesini verdiği bildirildi.

Alan Arkin’in oğulları Adam, Matthew ve Anthony, yaptığı açıklama ile babalarının ölümünü şöyle duyurdu: “Babamız hem bir sanatçı hem de bir insan olarak eşsiz bir doğal yeteneğe sahipti. Sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük büyükbabaydı. Ona hayrandık ve onu çok özleyeceğiz.”