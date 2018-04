Unutursam Fısılda vizyonda!

Hümeyra, Işıl Yücesoy, Farah Zeynep Abdullah ve Mehmet Günsür'ün oynadığı Çağan Irmak'ın yeni filmi "Unutursam Fısılda" vizyonda!

Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği "Unutursam Fısılda" vizyona girdi!



Birbirlerine aşık olan iki gencin, her şeyi geride bırakarak, müziğin, aşkın ve hayallerinin peşinde verdikleri mücadeleyi konu alan filmin başrollerinde Hümeyra, Işıl Yücesoy, Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Kerem Bursin ve Gözde Cığacı yer alıyor. Hümeyra ve Işıl Yücesoy'un iki kız kardeşin orta yaşlarını canlandırdığı filmde, Farah Zeynep Abdullah, Hümeyra'nın gençliğini canlandırıyor.



Büyük aşk, büyük hayaller

Küçük bir kasabada kalbinin en derinine sakladığı hayalleri, Tarık’a duyduğu aşkla ortaya çıkaran Ayperi, İstanbul’da ulaşacağı şöhret yolunda da yalnız kalmıyor.



Bir zamanlar duvarını süslediği posterler, satır satır okuduğu müzik dergileri ve büyük bir hayranlıkla dinlediği plaklar artık hep Ayperi’dir. Kendisinden uzak gördüğü ama içten içe imrendiği müzik ve şöhret dolu hayat, Ayperi’nin güçlü sesi, Tarık’ın besteleri, Erhan’ın desteğiyle gerçeğe dönüşür.



Çağan Irmak'ın 2005'te vizyona giren "Babam ve Oğlum" filmini 3 milyon 839 bin 883 kişi, 2008 yılında vizyona giren "Issız Adam" filmini 2 milyon 788 bin 550 kişi, geçen yıl vizyona giren "Tamam mıyız?" filmini 500 bin 835 kişi izlemişti.



31 Ekim haftasının diğer filmleri ise şöyle...



"New York'a Hoşgeldiniz"

Gerard Depardieu, Jacqueline Bisset, Marie Moute ile Pamela Afesi'nin oynadığı "New York'a Hoşgeldiniz" filminin yönetmen koltuğunda Abel Ferrara var.



İlk uzun metrajlı filmi "The Driller Killer"ı 1979 yılında çeken Abel Ferrara, yeni filminde, dünyayı kurtarmayı hayal eden ancak kendini kurtaramayan bir adamın düşüşünü anlatıyor.



Dünyanın tepesindeki Bay Devereaux'nun düşüş hikayesine yer verilen film, 2011'de, New York'ta bir otelde bir kadına tecavüz ve saldırı suçlarıyla yargılanan Uluslararası Para Fonu (IMF) Eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın bütün dünyada izlenen mahkeme sürecinden esinleniyor.



Filmde, Gerard Depardieu'nun canlandırdığı Bay Deveraux; "milyon dolarlarla haşır neşir olan, dünya üzerindeki birçok ülkenin ekonomik kaderini elinde bulunduran, politik olarak da ayrıca çok güçlü bir konumdadır. Ancak dizginleyemediği bir tutkusu vardır ve bu tutkusu yüzünden Deveraux, giderek bir düşüş yaşayacaktır."



"Sivas"

Kaan Müjdeci'nin ilk uzun metrajlı filmi "Sivas" izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Doğan İzci ve "Çakır" lakaplı dövüş köpeğinin yer aldığı filmde, 11 yaşında bir çocuk olan Aslan ile "Sivas" isimli bir dövüş köpeğinin bozkırda geçen hikayesi anlatılıyor.



Filmin başrol oyuncusu Doğan İzci, Venedik Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında "Altın Aslan ödülü"nü kazanmıştı.



"Oflu Hoca'nın Şifresi"

"Sümela'nın Şifresi" ve "Moskova'nın Şifresi" filmlerinin yönetmeni Adem Kılıç'ın yeni filmi "Oflu Hoca'nın Şifresi" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Başrollerinde Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür, Didem Balçın ve Başak Daşman'ın yer aldığı filmde; Tarık Papuççuoğlu, Mehtap Bayrı, Eser Eyüboğlu, Asena Ongan, Onur Dilber, Deha Beşyıldız, Timur Ölkebaş, Ali Demirel, Ceyhun Gen ve Emin Albayrak rol aldı. Teknik direktör Yılmaz Vural ve ünlü oyuncu Ahmet Kural da konuk oyuncu olarak filme renk kattı.



Senaryosunu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün'ün birlikte yazdıkları filmde, Oflu Hoca (Çetin Altay) ile Müteahhit Ahmet'in (Ahmet Varlı) Doğanspor'un başkanlık seçimindeki mücadeleleri komik bir dille anlatılıyor.



"Pompeii"

Paul W. S. Anderson'un yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Kit Harington, Kiefer Sutherland, Emily Browning ile Carrie-Anne Moss yer alıyor.



MÖ 79 yılında geçen filmin konusu özetle şöyle: "Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples'e gidecek gemide çalıştığı esnada bu patlama anına tanık olur. Öte yandan aşık olduğu Flavia da artık harabeye dönen şehirde sığınacak bir yer aramaktadır. Milo, Pompeii'ye dönüp aşkını ve en yakın arkadaşını kurtarmaya karar verir."



"Arı Maya"

Alexs Stadermann ile Simon Pickard'ın yönettiği ve Kodi Smit McPhee, Richard Roxburgh, Noah Taylor ile Jacki Weaver'ın seslendirdiği animasyon film "Arı Maya" beyazperdede seyircisi ile buluşacak.



Sevilen çizgi film karakteri Arı Maya'nın yeni maceralarını Marcus Sauermann ve Fin Edquist beyazperde için kaleme aldı. Daha önce animasyon filmlerinde çeşitli görevlerde çalışmış olan Alexs Stadermann'ın ikinci uzun metrajlı filmi olan Arı Maya, Alman yazar Waldemar Bonsels'in romanından uyarlandı.



İlk kitabı 1912'de yayınlanan Arı Maya, ilk kez 1975'te ülkemizde de dünyayla aynı anda televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu.