Usta oyuncu Ünal Silver 75 yaşında hayatını kaybetti

Gönülçelen, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney, Benim İçin Üzülme, Hokkabaz gibi başarılı dizi ve sinema yapımlarında yer alan Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti.

'ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ'

Haberi, Silver'in menajerlik ajansı duyurdu. Renda Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun hastane odasında çekilen fotoğrafı 24 Temmuz'da "Hamburg'dan Yaşar kardeşim ziyarete gelmiş" notu ile sosyal medya hesabında paylaşılmıştı...

HÜLYA DUYAR'DAN VEDA MESAJI

Oyuncu Hülya Duyar, yakın dostu Ünal Silver'in Vefat haberinin ardından veda mesajı yayınladı.

"Ünal Silver gibi bazı özel insanlarla paylaşılan anılar, bir ömre sığamıyorken aslında hiçbir paragrafa sığamaz ama can dostuma aramızdan ayrıldığı bu günde, buradan teşekkür etmek istedim... Teşekkür edeceğim çünkü benim için bu bir veda değil... Hayatımızın büyük çoğunluğunda birbirimiz ile mutluluklarımızı, hüzünlerimizi, dertlerimizi, sırlarımızı, yeri geldi hanemizi yeri geldi soframızı paylaştık. Sen bana hem can, hem yol arkadaşı, yeri geldi hem hoca hem abi hem de babam oldun. Yerin bende çok ayrı... Şimdi, paylaştığımız bu hayatta senin bana kattıkların ile birlikte tüm güzellikleri yaşatmaya devam edeceğim, ben anılarımızı yaşattıkça, sen de benimle yaşamaya devam edeceksin, o yüzden bu bir veda değil... Her şey için teşekkür ederim can dostum, ruhun gibi parlayan ışıkların içinde uyu..."