“Vay Başıma Gelenler 2.5”un çekimleri başladı

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Geçtiğimiz yıl büyük beğeni toplayan, başrollerinden birini Hüsnü Şenlendirici’nin paylaştığı “Vay Başıma Gelenler”in seri filmi “Vay Başıma Gelenler 2.5”un çekimleri başladı.

Filmde; Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Fatma Toptaş, Metin Zakoğlu, Çiğdem Tunç, Dilek Serbest, Esra Sönmezer, Volkan Keskin ve Mustafa Şen rol alıyor. İki kader ortağının heyecan ve kahkaha dolu maceralarının anlatıldığı muzur filmin; çekimleri de bol kahkahalı geçiyor. İlk filmde olduğu gibi yönetmenliğini ve senaristliğini Semra Dündar’ın üstlendiği Kült Film yapımı seri film “Vay Başıma Gelenler 2,5”; sahne adı Kerim Fenasi, asıl adı Kerim Yüksek olan erotik star (Yıldırım Memişoğlu) ile Beyoğlu’nun arka sokaklarında yaşayan, karın tokluğuna kırmızı noktalı filmler çekerek yaşamını sürdüren Basit’in (Bülent Çolak) heyecan ve kahkaha dolu maceralarını anlatıyor.