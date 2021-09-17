Show TV'de yeni bir dizi ekran serüvenine başlıyor: Yalancı dizisi... Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi 17 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'de izleyici ile buluşacak. Peki, Yalancı dizisinin konusu ne? Hangi oyuncular yer alıyor? Hangi diziden uyarlama? Yalancı dizisi hakkında tüm merak edilenler...

YALANCI DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin internet sayfasında konusu ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: Yalancı dizisinin ekrana gelecek ilk bölümünde Deniz, zeki, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Boşanmış olan Deniz, uzun süredir hayatına kimseyi sokmamıştır. Ünlü bir cerrah olan Mehmet Emir'in oğlu Deniz'in öğrencisidir. Deniz ile Mehmet Emir arasındaki çekim oluşur. Mehmet Emir ile Deniz önce bir yemeğe çıkar. Ardından birlikte geçirdikleri gecenin sabahına ikisi de farklı duygularla uyanır. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük olaylara sürükleyebileceği akıllarına bile gelmez. Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Bu olay gerilimli bir maceraya dönüşür. Peki bu hikayedeki yalancı kimdir? Deniz mi yoksa Mehmet Emir mi?

YALANCI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yalancı dizisinin oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Burçin Terzioğlu

Salih Bademci

Hazal Türesan

Cemal Toktaş

Şahin Irmak

İmer Özgün

Murat Kılıç

Serkan Tınmaz

Efsane Odağ

Fatih Berk Şahin

Emir Çubukçu

Öyküsu Özyürek

Ozan Ayhan

Gizem Erman Soysaldı

Mesut Yılmaz

Doğa Karakaş

Sema Çeyrekbaşı

Özgür Şahin gibi başarılı isimler yer alıyor.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

DENİZ SUNGUR (BURÇİN TERZİOĞLU)

Yasemin’in kardeşi. Murat’ın eski eşi. Edebiyat öğretmeni. Başına buyruk, savaşçı, mücadeleden korkmayan, inatçı bir kişiliği var. Onu diğer insanlardan ayıran en belirgin özelliği adalet duygusu. Hayatının kontrolünü ele alabilmek için verdiği savaşın, kendini yeniden keşfetmenin hikayesi onunki. Hassas dengelerle elinde tutmaya çalıştığı hayatı bir gecede yerle bir olacak. Dizide Burçin Terzioğlu Deniz Sungur karakterini canlandırıyor.

İşte dizinin Deniz Sungur'u:

MEHMET EMİR GÜRSOY (SALİH BADEMCİ)

Doruk’un babası. Kalp ve damar cerrahı. Yasemin’le aynı hastanede çalışıyor. Bekar bir baba. Kadınlara karşı nazik ve centilmen, çocuğuyla yakından ilgilenen disiplinli ama şefkatli biri. Takıntı derecesinde düzenli. Çevresi tarafından son derece sevilen sayılan biriyken bugüne dek kurduğu bütün dengeler bir gecede değişecek.

Dizinin Mehmet Emir Gürsoy'u:

YASEMİN AYTEKİN (HAZAL TÜRESAN)

Deniz’in ablası. Okay’la evli. İki çocuğu var. Derin ve Burak. Anestezi uzmanı. Mehmet Emir’le aynı hastanede çalışıyor. Çalışkan, sorumlu, yardımsever bir kişiliği var. Yasemin bugüne dek sevilmek için belli sorumlulukları ve rutinleri yerine getirerek ideal bir hayata sahip olmuş. Elleriyle kurduğu hayatı için her şeyden kendinden bile vazgeçen bir kadının kendini bulma hikayesi.

İşte dizinin Hazal Türesan'ı:

MURAT ÖZDAL (CEMAL TOKTAŞ)

Deniz’in eski kocası. Yasemin’in çocukluk arkadaşı. Asayiş biriminde komiser. Dışa dönük, yardımsever, cömert bir adam Murat. Rekabetçi, çabuk gaza gelen bir yapısı var. Ailenin tek erkek çocuğu olmasından hafif ukala. Herkesin kurtarıcısı olmaya çalışırken kenarına kadar geldiği uçurumdan kendini kurtarma hikayesi onunki.

Dizinin Cemal Toktaş'ı:

YALANCI DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA

Yalancı dizisi BAFTA ödüllerine aday gösterilen İngiliz yapımı Liar dizisinden uyarlama.

DİZİNİN OYUNCULARI NELER SÖYLEDİ?

Burçin Terzioğlu: Heyecanlıyız. Biraz sert bir hikaye. İki tarafı olan bir hikaye. Yalan üzerine kurulu. Kimin yalanı söylediği uzun bölümlerce çok anlayacağımız, herkesin bir tahminin olacağı ama bilemeyeceği bir hikaye. Taraflar çok olacak bence, doğru tek. İki taraf tek doğru. Biraz sabırlı bir seyirciye ihtiyacımız. Çünkü her bölümün sonunda taraflar çok değişecek.

Salih Bademci: Heyecanlı bir hikaye bekliyor bizi. Seyircinin nabzını her zaman yukarıda tutacak bir tahterevan var. Biz çok heyecanlıyız, herkesin beklediğini değecek.

Hazal Türesan: Çok sürükleyici bir hikaye bizi bekliyor. Ortada bir yalan var ve kim yalan söylüyor? Doğruyu öğrenmek için çırpındığımız bir hikaye bizi bekliyor. Yasemin çok insani duygularla hareket eden bir kadın. Kandırılmak hepimiz için çok sarsıcı bir durum. Aptal yerine konulmak, bu hikayenin bütününde her şey o kadar doğal akıyor ki... Kim doğruyu söylüyorum cevabını bulmak. Beni bu hikayede beni en çok çeken buydu.

Cemal Toktaş: Yalanlar üzerine kurulmuş bir hikaye. Kimin yalan söylediğini, kimin doğru söylediğini bulmak zaman alacak.

Yalancı dizisinin Deniz'i Burçin Terzioğlu kano eğitimi aldı

Yalancı dizisinde Deniz karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, dizideki rolü için kano eğitimi almıştı. Başarılı oyuncu 6 saatlik özel eğitimin sonunda rolü gereği kano kullanmayı öğrendi.

YALANCI DİZİSİNİN 1. BÖLÜM FRAGMANI

YALANCI DİZİSİNİN 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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