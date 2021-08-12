Yalancı dizisinin çekimleri başladı: Setten ilk fotoğraflar

Burçin Terzioğlu’nun yer aldığı Yalancı dizisi ünlü oyuncu kadrosuyla seyirci önüne çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin çekimleri başladı. Yalancı dizisi Liar isimli İngiliz yapımı dizinin Türkiye uyarlaması. Peki Yalancı ya da orijinal ismi ile Liar dizisinin konusu ne? Yalancı dizisinin oyuncuları kim? Gelin hep birlikte sezonun en iddialı dizisini inceleyelim.

Yalancı Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Yalancı dizisinin oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Dizinin tam kadrosu ise şöyle:

Yalancı dizisi kadrosu

Burçin Terzioğlu

Salih Bademci

Hazal Türesan

Cemal Toktaş

Şahin Irmak

İmer Özgün Murat Kılıç

Serkan Tınmaz

Efsane Odağ

Fatih Berk Şahin

Emir Çubukçu

Öyküsu Özyürek

Ozan Ayhan

Gizem Soysaldı

Mesut Yılmaz

Doğa Karakaş

Sema Çeyrekbaşı

Özgür Şahin gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yalancı Dizisinin Konusu Nedir?

Yalancı dizisi BAFTA ödüllerine aday gösterilen İngiliz yapımı Liar dizisinden uyarlama olan, Hülya Gezer’in yönetmenliğinde gerçekleşecek. Türkçede Yalancı anlamına gelen Liar dizisinin konusu, tecavüze uğramış bir kadının bunu ispatlama çabası üzerine kurulu. Bu çerçevede cinsiyet, kimlik, yozlaşma ve düzenbazlıklar karşısında mücadeleyi anlatıyor.

Yalancı Dizisi Hangi Kanalda?

Yalancı dizisinin hangi kanalda olacağı belli oldu. Yalancı dizisi, Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yazıhane ekibinin kaleme aldığı, yapımcılığı Süreç Film’e ait olan Yalancı dizisi tüm sevenleriyle buluşacak.

Yalancı Dizisi Hangi Tarihte Yayına Başlayacak? Yalancı Dizisi Günü ve Saati

Yalancı dizisi hangi tarihte seyirciyle buluşacak henüz belli değil. Ünlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çekimi halen devam eden Yalancı dizisinin setinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Bakalım dizi ne zaman yayınlanacak ve nasıl bir maceraya bizi tanık edecek.

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