"Yatak Dersleri" 29 Ağustos'ta vizyonda

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Genç bir kadının yatakta mükemmel olma çabasını konu alan film, 29 Ağustos'ta vizyona giriyor.

Yönetmenliğini Delphine de Vigan’ın üstlendiği komedi filminin uyarlaması da yine Vigan’a ait. Başrollerde ise Laurence Arné, Eric Elmosnino ve Didier Bezace var.

Filmin konusu şöyle: Emma işinde başarılı, kendine güvenen ve her zaman istekli bir kadın-dı, artık değil. Ard arda gelen başarısız tek gecelikler onu ciddi bir problemi olduğuna ikna etti. Şimdi ise Emma’nın tek bir amacı var, o da yatakta en iyisi olmak...